Avrupa yeniden salgının merkezi oldu

Avrupa, artan vaka ve ölümlerle yeniden salgının merkezi haline geldi. Bazı ülkeler vaka sayılarının önüne geçemediği için, salgınla mücadele tedbirlerine geri dönmeye başladı. Öte yandan, dünya genelindeki vaka sayısı 50 milyon 750 bini geçti. 1 milyon 265 bini aşkın kişi ise yaşamını yitirdi.Artan vakalar nedeniyle 4 bölgede yasaklar devrede. Ancak halk yasaklara uymuyor.Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyorSağlık sistemi yine çöktü. Koronavirüs hastaları hastane koridorlarında tedavi ediliyor. Doktorlar 'genel karantina' çağrısı yaptı.Başbakan Angela Merkel, koronavirüs aşısının yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.20 bin 572 yeni vaka var. 156 kişi daha öldü. Ülkedeki toplam ölümler 49 bin 44 oldu.Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Zelenskiy, "Atlatacağım. Her şey iyi olacak" dedi.