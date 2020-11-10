Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberi: Bir kişi ölmüştü... Corona aşısı klinik çalışmaları tamamen durduruldu!

Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu, Çin'in CoronaVac aşısının 3. Aşama denemelerini askıya aldı. Yerel kaynaklara göre, Brezilya'nın Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), gönüllü bir alıcının dahil olduğu "olumsuz" bir olayı takiben Çin tarafından geliştirilen bir Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerini askıya aldı. Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac, Temmuz sonunda Sao Paulo'daki Brezilya Butantan Enstitüsü ile işbirliği içinde CoronaVac'ın 3. aşama denemelerine başlamıştı.
SON DAKİKA: CORONA VİRÜS AŞISI CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLDU
CNN'in aktardığı son dakika haberine göre, "Brezilya'daki gönüllülerden birinde ciddi sağlık sorunu meydana gelmesi" nedeniyle çalışmalar askıya alındı. Gizlilik düzenlemeleri nedeniyle daha fazla ayrıntı verilmemiştir.
Testlerdeki duraklama, Çin'in önde gelen aşı adaylarından biri için potansiyel bir gerilemeye işaret ediyor ve ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendi koronavirüs aşısından elde edilen erken verilerin% 90'dan fazla etkinlik gösterdiğini söyledi.
Aşı çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, 29 Ekim'de ajansın "klinik çalışmanın kesintiye uğramasını belirlediği" bir vakanın altını çizerek "Gözetim kurulunun, şu ana kadar gözlemlenen verileri değerlendirmek ve riski değerlendirmek için çalışmayı yarıda kesmeye karar verdiği" bildirildi.
Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan raporda, "Çalışma kesintiye uğradığında, hiçbir yeni gönüllü aşılanamaz" ifadesi yer alıyor.
CoronaVac deneme aşısı, hastalarda bir bağışıklık tepkisini uyarmak için inaktive edilmiş virüs hücrelerini kullanır. Testler, beş Brezilya eyaletinde ve başkentte 9.000 gönüllünün katılımıyla Temmuz ayı sonlarında başladı.