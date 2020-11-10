Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika haberi: Bir kişi ölmüştü... Corona aşısı klinik çalışmaları tamamen durduruldu!

Brezilya Sağlık Gözetim Kurumu, Çin'in CoronaVac aşısının 3. Aşama denemelerini askıya aldı. Yerel kaynaklara göre, Brezilya'nın Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), gönüllü bir alıcının dahil olduğu "olumsuz" bir olayı takiben Çin tarafından geliştirilen bir Covid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerini askıya aldı. Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac, Temmuz sonunda Sao Paulo'daki Brezilya Butantan Enstitüsü ile işbirliği içinde CoronaVac'ın 3. aşama denemelerine başlamıştı.

SON DAKİKA: CORONA VİRÜS AŞISI CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLDU

CNN'in aktardığı son dakika haberine göre, "Brezilya'daki gönüllülerden birinde ciddi sağlık sorunu meydana gelmesi" nedeniyle çalışmalar askıya alındı. Gizlilik düzenlemeleri nedeniyle daha fazla ayrıntı verilmemiştir.