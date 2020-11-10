Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı

'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı

'nın Cancun kentinde kadın cinayetlerine yönelik düzenlenen protestoda, polisin göstericilere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 03:42 Son Güncelleme: 11.11.2020 03:42 ABONE OL
Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletine bağlı Cancun şehrinde, geçen hafta 2 kadının cinayete kurban gitmesi nedeniyle gösteriler düzenledi.

Cinayetlere tepki gösteren protestoculara polis ateş açınca 2'si muhabir 3 kişi yaralandı.

Cancun Belediye Başkanı Mara Lezama olaya ilişkin yaptığı açıklamada, her türlü şiddet eylemini kınadığını belirterek olayın soruşturulması için kapsamlı girişimde bulunacaklarını söyledi.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da kadın cinayetleri protestosunda polis ateş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA