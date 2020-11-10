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ülkelerinde nedeniyle 200 kişi öldü

ülkelerini etkisi altına alan nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti. Orta Amerika basınına göre, Eta kasırgasının Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'yı terk etmesinin ardından yaşanan felaketi ve toprak kaymalarında şu ana kadar 200 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:20 ABONE OL
Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü

Yetkililer, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce evin zarar gördüğünü, 100'den fazla yol ve köprünün kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen ülkelerden Guatemala'da 150 kişi öldü. Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişi, askeri helikopterlerle tahliye edilmeye çalışılıyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, insanların sel nedeniyle evlerinin çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği yer alıyor.

Kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bölgelerde halen onlarca kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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Orta Amerika ülkelerinde Eta kasırgası nedeniyle 200 kişi öldü
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