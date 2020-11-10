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Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan ‘Kazanacağız’ mesajı

ABD Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçime dair ilerleme kaydedildiğini ve kazanacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:41 Son Güncelleme: 10.11.2020 17:51 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan ‘Kazanacağız’ mesajı

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ve resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı mağlup olan Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından 2020 Başkanlık seçimlerine dair açıklama yaptı. Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Sonuçları haftaya gelmeye başlayacak. Amerikayı Yeniden Harika Yap. Kazanacağız" paylaşımında bulundu.

JOE BİDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLERİN İSİMLERİ VE DELEGE SAYILARI

Toplam Delege Sayısı (290) 'dır. Joe Biden'in şimdilik kazandığı eyaletlerin isimleri aşağıdaki gibidir:

  • Vermont (3 delege),
  • Virginia (13 delege),
  • Massachusetts (11 delege),
  • Connecticut (7 delege),
  • New Jersey (14 delege),
  • Delaware (3 delege),
  • Maryland (10 delege),
  • Illinois (20 delege),
  • Rhode Island (4 delege),
  • New York (29 delege),
  • New Mexico (5 delege),
  • District of Columbia (3 delege),
  • Colorado (9 delege),
  • California (55 delege),
  • Oregon (7 delege),
  • Washington (12 delege),
  • New Hampshire (4 delege),
  • Minnesota (10 delege),
  • Arizona (11 delege)
  • Maine (3 delege),
  • Hawaii (4 delege),
  • Nebraska (1 delege),
  • Wisconsin (10 delege),
  • Michigan (16 delege),
  • Pensilvanya (20),
  • Nevada (6)
  • Joe Biden'ın geçtiğimiz gün 264 delegesi vardı. Son olarak Pensilvanya ve Nevada'yı da kazandığı açıklandı. Haliyle delege sayısı 290'a yükselmiştir.

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Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan ‘Kazanacağız’ mesajı
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