SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de kararlılığın süreceğini söyledi, Türkiye'siz planların şansı olmadığını bildirdi. Çavuşoğlu, Kıbrıs seçimlerinin verdiği mesajı da bir kez daha hatırlattı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.

Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur.

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