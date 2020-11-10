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: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok net mesajı!

haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'de yaşanan süreç ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine dikkat çekti, "Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:39 Son Güncelleme: 10.11.2020 15:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de kararlılığın süreceğini söyledi, Türkiye'siz planların şansı olmadığını bildirdi. Çavuşoğlu, Kıbrıs seçimlerinin verdiği mesajı da bir kez daha hatırlattı.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler.

Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan çok net Doğu Akdeniz mesajı!
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