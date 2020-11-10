Son Dakika: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın! Ermenistan'ın yenilgi açıklaması sonrası dünya basını zaferi böyle gördü!

Azerbaycan'dan son dakika Karabağ zaferi haberi geldi! Azerbaycan'ın kritik Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından Ermenistan, anlaşma imzalamayı kabul etti. Anlaşmanın açıklanmasının ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "anlaşma topraklarımızı daha fazla kan dökülmeden bize verecek" dedi.. Azerbaycan topraklarında bulunan Karabağ'daki tüm askeri operasyonların durduğunu söyledi. Aliyev, "Bugün bu anlaşmayı gururla imzalıyorum! Azerbaycan halkını tebrik ediyorum!" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve bölgeyi Ermenistan'a bağlayan koridorda konuşlandırılacağını söyledi.

ERMENİSTAN YENİLGİYİ FACEBOOK'TAN DUYURDU

Paşinyan yaptığı açıklamada, "Şahsen ben ve hepimiz için zor, son derece zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile savaşı 01: 00'dan (yerel saat) itibaren durdurma konusunda bir bildirge imzaladım" Dedi. Ermenistan bu bildiriyi, Salı günü erken saatlerde başbakanın Facebook sayfasında yayınlandı.