SON DAKİKA... Ermenistan'da kontrol kaybedildi: Meclis Başkanını bu hale getirdiler!

Azerbaycan'ın zalim Ermeni işgali ve sivil bölgelere yönelik alçak saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son dakika kararıyla başlattığı Karabağ'ı özgürleştirme ve işgal edilmiş toprakları işgalden kurtarma harekatı 42. gününde zaferle taçlandırıldı. Ermeni ordusuna verdirilen ağır kayıplar sonrasında arkasına bile bakmadan kaçan Ermeni askerleri Azerbaycan'ın 30 yıldır hasretini çektiği toprakları terk etti. Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan'a saldırma ve çatışmaları sürdürme konusunda inat eden Ermeni Başbakan Paşinyan'a tepkili olan Ermenistan halkı sokaklara döküldü. Öfkeli kalabalık meclis binasını bastı, Başbakanı odasında bulamayan protestocular her yeri yakıp yıkarken ellerine geçirdikleri Meclis Başkanını da linç etti. İşte kontrolün kaybedildiği Ermenistan'dan son dakika görüntüleri...
Dağlık Karabağ savaşı kırk ikinci gününde bitti, Azerbaycanın tarihi zaferini ilan etmesiyle öfkeli Ermenistan halkı yenilgiyi hazmedemedi ve protesto gösterilerine başladı.
SON DAKİKA ERMENİSTAN KARIŞTI, MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ!
Ermenistan'da protestolarda parlamento başkanı Mirzoyan'ın linç edildiği ve durumunun ağır olduğu, ölümle pençeleştiği aktarıldı. Ermeni Başbakan Paşinyan gece geç saatlerde, Ermenistan'ın işgalci olarak bulunduğu Dağlık Karabağ'da savaşın bittiğini ve yenildiklerini duyurmuştu. Bozguna uğrayan Ermenistan'da, Başbakan Nikol Paşinyan ortalıktan kaybolurken anlaşmanın ardından online olarak yaptığı açıklamalarda "Başka seçeneğim yoktu" demiş ve şöyle devam etmişti:
"DAHA FAZLA DİRENEMEYİZ"
"Bu durumla ilgili olarak size çok şey söylemek istiyorum ama yapamam çünkü sözlerim mevzilerinde duran askerleri tehlikeye atacak. Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı."
PAŞİNYAN'IN OFİSİ BASILDI, MECLİSTE VE HÜKÜMET BİNASINDA KONTROL PROTESTOCULARA GEÇTİ
Sokakları ve devlet binalarını basan protestocuların edinilen son dakika bilgisine göre Paşinyan'ın başbakanlık makamına gittikleri kendisini orada bulamayınca binada ne var ne yok yakıp yıktıkları belirtildi. Daha sonra Paşinyan'ı arayan bir grup orada bulamadıkları Başbakanı bulmak ümidiyle hükümet binasına yöneldi. Çeşitli kaynaklardan düşmeye başlayan haberlere göre eylemciler binada tam kontrolü sağlamış durumda.
DEVLET BİNALARININ HER ODASINDA TALAN, YIKIM VE SİLAH SESLERİ VAR
Rus haber ajansı Sputnik muhabiri, eylemcilerin binaya hücüm ettiğini ve bazı odaları ele geçirdiği bilgisini geçti. Binadaki camlar kırıldı ve hükümet binasının önündeki sokaktan silah sesleri gelmeye başladı.
Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atan bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine girdi ancak başbakan ofisinde yoktu.
Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, inanılmaz fotoğrafları dünyaya servis etti. Olaydan bir süre hükümet binasının içerisinde kolluk kuvvetleri geldi. Ancak kontrol hala eylemcilerde.
VE MECLİS BAŞKANINI BULDULAR
Polisler sakinleştirmeye çalışsa da eylemciler vazgeçmedi. Öfkeli göstericiler Paşinyan'ı bulamayınca Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'a yöneldi. Başkanı bulan öfkeli kalabalık kontrolden çıktı ve olay yerinden dünyayı şoke eden görüntüler sızmaya başladı.
KAN AKTI! MECLİS BAŞKANINI LİNÇ ETTİLER
Ermenistan'da yerel kaynaklar Meclis Başkanı Mirzoyan'ın göstericiler tarafından linç edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını bildiriyor. Ermenistan Parlamento Başkanı Mirzoyan'ın sosyal medyada yayınlanan görüntüsünden alınan bir fotoğraf yaşananların şiddetini gözler önüne serdi.
PAŞİNYAN'IN HAFTALARDIR ATTIĞI SAHTE ZAFER NARALARI BUGÜNKÜ SONUCU GETİRDİ
Medya kuruluşları Ermenilerin uzun zamandır cepheden başarı haberleri geçen kamu yayıncılarına inandıklarını ve bunun üzerine gelen anlaşmanın bir şok etkisi yarattığını belirtiyor.
"PAŞİNYAN GİTMEDEN DURMAYACAKLAR"
BBC Rusça muhabiri Yuri Vendik, Erivan'ı temellerinden sarsan göstericilerin Paşinyan hükümetinin değişmesini istediklerini belirtti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, hafta sonu verdiği röportajda Ermenilerin taviz verme şanslarının gittikçe azaldığını aktarmıştı.
TARİHİ İTİRAF
Öte yandan tepkilerin odağındaki isim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece geç saatlerde "Dağlık Karabağ'daki savaş sona erdi" açıklamasını yapmıştı. Kontrolün kaybedilmesinin ardından yeniden açıklama yapan Ermeni Başbakan verdiği mesajda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmayı imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı. Ve bizim için bir zafer olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.
PAŞİNYAN: ORDU ISRAR ETTİ
Paşinyan az önce yaptığı son dakika açıklamasında da ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarı üzerine aldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.