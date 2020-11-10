SON DAKİKA... Ermenistan'da kontrol kaybedildi: Meclis Başkanını bu hale getirdiler!

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Öte yandan tepkilerin odağındaki isim Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gece geç saatlerde "Dağlık Karabağ'daki savaş sona erdi" açıklamasını yapmıştı. Kontrolün kaybedilmesinin ardından yeniden açıklama yapan Ermeni Başbakan verdiği mesajda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları ile 13:00 itibarıyla Karabağ savaşının bitirilmesine yönelik anlaşmayı imzaladım. Yayınlanan bildirinin metni benim ve halkım için inanılmaz acılı. Ve bizim için bir zafer olmaktan çok uzak" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN: ORDU ISRAR ETTİ

Paşinyan az önce yaptığı son dakika açıklamasında da ateşkes kararını Ermenistan ordusunun ısrarı üzerine aldığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini, Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladığını söyledi.