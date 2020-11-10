SON DAKİKA HABERİ: Bilim insanları corona virüsün en gerçek fotoğrafını ortaya çıkardı! Aşı çalışmalarında...

3D modelleme şeklinde çalışan bilim insanları dünya genelinde bir milyon iki yüz elli binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet veren corona virüsün en gerçekçi fotoğrafına ulaştılar. Suudi Arabistan'da bir üniversitede gerçekleşen çalışma sonucunda covid-19'un en güncel görüntüsü saptandı. Son veriler de eklenince bu çalışmanın aşı çalışmalarına da rehberlik edeceği ifade ediliyor. Çalışmanı sürekli güncellenen bir kaynak olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜSÜN EN GERÇEKÇİ RESMİ ORTAYA ÇIKTI!