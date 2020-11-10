Son dakika haberi: Corona virüsün çıktığı Vuhan'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu...

Milyonlarca kişinin hayatını kabusa çeviren corona virüs, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı fakat Vuhan'da temizlik açısından aynı ezberler devam ediyor. Vuhan'da bir üniversite kantininde personelin tenceredeki sebzeleri ayağıyla yıkaması, yerdeki eti tepsiye geri koyması, başka bir çalışanın ise çıplak ayakla yaptığı mide bulandırıcı hareketler dünyada gündem old. Son dakika gelişmesine göre sosyal medyadaki tepkilerin ardından o çalışanın işine son verildi.