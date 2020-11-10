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Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün içinde ortaya çıkıyor

Yapılan araştırmalardan gelen son dakika haberine göre; corona virüsün verdiği bir hasar daha ortaya çıktı. Koronavirüsün birçok organda hasar bıraktığı biliniyor.Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Araştırmaya göre; corona virüsü tanısı konuan kişilerin yüzde 20’sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı konuldu. İşte ile ilgili son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:55 Son Güncelleme: 10.11.2020 15:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

Coronavirüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Covid-19'un vücuda bıraktığı hasarlar ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmada tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

HASTALARIN 5'TE BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

NTV'nin haberine göre; , hastaların psikolojik sorunlar geliştirme risklerini de artıyor. Uyarı Oxford Üniversitesi araştırmacılarından geldi.
Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayımlanan araştırmada ABD'deki milyonlarca corona virüs hastası incelemeye alındı. Buna göre Covid-19'a yakalananların yüzde 20'sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu.

Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra üç ay içinde iyileşen 5 hastadan 1'inde ilk kez kaygı, depresyon ya da uyku bozukluğu ortaya çıktığı belirlendi.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

BUNAMA RİSKİ DE ARTIYOR

Araştırmacılara göre oran diğer hastalardan iki kat daha fazla. Çalışma, hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de arttığını ortaya koydu. Araştırmaya önderlik eden Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, corona virüse yakalananların geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemesi ve yeni tedaviler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araştırmanın bir başka dikkat çeken bulgusuysa halihazırda psikolojik sorunları olan hastaların Covid-19'a yakalanma risklerinin de yüzde 65 oranında artması.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

Bu hastaların kendilerini risk grubunda sayarak korumaya almalarının ise şimdilik gerekmediği vurgulanıyor.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:

BURUN

Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.

AKCİĞER

Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

KARACİĞER

Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.

BAĞIRSAK

Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

GÖZLER

En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.

KALP VE DAMAR

Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.

Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün sonra ortaya çıkıyor

BÖBREK

Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

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Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün içinde ortaya çıkıyor
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