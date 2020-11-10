Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün içinde ortaya çıkıyor

Coronavirüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Covid-19'un vücuda bıraktığı hasarlar ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmada corona virüs tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu. İşte son dakika haberin detayları...
HASTALARIN 5'TE BİRİNDE GÖRÜLÜYOR
NTV'nin haberine göre; Corona virüs, hastaların psikolojik sorunlar geliştirme risklerini de artıyor. Uyarı Oxford Üniversitesi araştırmacılarından geldi.
Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayımlanan araştırmada ABD'deki milyonlarca corona virüs hastası incelemeye alındı. Buna göre Covid-19'a yakalananların yüzde 20'sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu.
Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasından sonra üç ay içinde iyileşen 5 hastadan 1'inde ilk kez kaygı, depresyon ya da uyku bozukluğu ortaya çıktığı belirlendi.
BUNAMA RİSKİ DE ARTIYOR
Araştırmacılara göre oran diğer hastalardan iki kat daha fazla. Çalışma, hastalığı geçirenlerin bunama riskinin de arttığını ortaya koydu. Araştırmaya önderlik eden Oxford Üniversitesi Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, corona virüse yakalananların geliştirdikleri akıl hastalıklarının nedenlerini incelemesi ve yeni tedaviler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Araştırmanın bir başka dikkat çeken bulgusuysa halihazırda psikolojik sorunları olan hastaların Covid-19'a yakalanma risklerinin de yüzde 65 oranında artması.
Bu hastaların kendilerini risk grubunda sayarak korumaya almalarının ise şimdilik gerekmediği vurgulanıyor.
Uzmanlar koronavirüsün akciğerlerin yanı sıra çok sayıda organda hasara neden olduğunu saptamış durumda. İşte koronavirüsün vücudumuza etkileri:
BURUN
Bazı kişilerde felç, nöbet krizleri, zihin karışıklığı ve beyin iltihabı gibi hastalıklar görülüyor. Hangi etkilerin doğrudan koronavirüsten kaynaklandığı araştırılıyor.
AKCİĞER
Koronavirüs saldırısı esnasında bağışıklık hücrelerinin duvarları parçalanarak oksijen alınımı azalıyor. Hasta öksürmeye başlar, ateşi çıkar ve nefes almak için giderek artan bir çaba gösterir.
KARACİĞER
Hastaneye kaldırılan hastaların yaklaşık yarısı, kritik değerlerde karaciğer enzim seviyesine sahip. Çok fazla çalışan bağışıklık sistemi ve virüse karşı verilen ilaçlar sorun yaşatabiliyor.
BAĞIRSAK
Virüs alt gastrointestinal sistemini de enfekte edebiliyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ishal görülüyor.
GÖZLER
En çok görülen rahatsızlıklar arasında göz kapağı iltihabı, göz zarı iltihabı ve konjonktivit bulunuyor.
KALP VE DAMAR
Hücrelerin içine nüfus eden virüs, damarlarda enfeksiyona, kan pıhtılarına, kalp krizine ve kalp iltihabına neden olabiliyor.
BÖBREK
Böbrek sorunları daha çok ağır hastalarda görülüyor ve ölümcül oluyor. Virüs, böbreklere doğrudan saldırabiliyor ya da vücutta tansiyon gibi diğer sorunlar böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.