Son dakika haberi: Corona virüste korkutan tehlike! 90 gün içinde ortaya çıkıyor

Coronavirüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Covid-19'un vücuda bıraktığı hasarlar ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmada corona virüs tanısı konulan kişilerin yüzde 20'sine 90 gün içinde bir akıl sağlığı bozukluğu tanısı da konuldu. İşte son dakika haberin detayları...