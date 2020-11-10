Son dakika haberi: Düne kadar kazandık sanıyorlardı! Ermenistan resmi televizyonundan büyük rezalet! Ermeni halkı çılgına döndü

Son dakika haberi: Ermenistan resmi televizyonunun rezaleti ortaya çıktı. Haftalardır resmi televizyondan gelen zafer haberleri ile kandırılan Ermeni halkı Paşinyan'ın açıklamalarının ardından çılgına döndü. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında dayanamayan Ermenistan yenilgiyi kabul etti ve Paşinyan, anlaşma dışında bir şeçeneğinin olmadığını itiraf etti. Zafer kazandığını sanan Ermenistan halkı ise son dakika haberin ardından sokaklara döküldü. İşte son dakika haberin detayları...
Ermenistan'ın işgalci konumunda bulunduğu Dağlık Karabağ'da 42 günlük savaş gece yarısı sona erdi. Son 24 saatte yaşananlar ise savaşın bitmesinde kilit rol oynadı. İşgal altındaki bölgenin kalbi Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması Ermenistan'da kıyameti kopardı. Pazartesi günü iki muhalefet partisi Ermenistan Başbakanı Nikol Payinyan'ın istifasını istedi.
Pazartesi gün içinde Azerbaycan Şuşa'ya 28 yıl sonra çekilen bayrakların görüntülerini paylaştı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını ilan etti. Böylece, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ordusu tarafından 5 şehir ile yaklaşık 300 köy ve kasaba Ermenistan güçlerinden temizlenmiş oldu.
PAŞİNYAN İTİRAF ETTİ
Milliet'in haberine gre; Gittikçe köşeye sıkışan ve istifa talepleriyle nefes alamaz hale gelen Başbakan Nikol Paşinyan, gece geç saatlerde bombayı patlattı. Ermenistan lideri, ''Karabağ'daki savaşı bitirmek için Putin ve Aliyev ile beraber bir açıklama imzaladık'' dedi.
Paşinyan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "01.00'da Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının sona ermesi için bir açıklama imzaladım. Yayınlanan açıklamanın metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, bildiriyi imzalamaktan başka seçeneği olmadığını söyledi ve "Bu durumla ilgili olarak size çok şey söylemek istiyorum ama yapamam çünkü sözlerim mevzilerinde duran askerleri tehlikeye atacak" dedi.
MECLİS BAŞKANI LİNÇ EDİLDİ
Paşinyan'ın anlaşmayı duyurmasıyla Ermenistan'da kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Sokağa dökülen öfkeli göstericiler hükümet binasını bastı.Eylemciler binaya hücüm ettiği ve bazı odaları ele geçirdi.
İlk kattaki camlar kırıldı ve hükümet binasının önündeki sokaktan silah sesleri gelmeye başladı. Bazı eylemcilerin kapıyı kırarak Paşinyan'ın ofisine bile girdi, Meclis Başkanı linç edildi.
Ermenistan yerel medyası, ülkeyi temellerinden sarsan öfkeli protestoların ardından bu sabah itibariyle Erivan'daki hükümet binalarının etrafına polislerin konuşlandırıldığını aktarıyor.
HAFTALARDIR ZAFER KAZANDIKLARINI SANAN ERMENİ HALKINA BÜYÜK ŞOK!
Bölgeyi takip eden bir BBC muhabiri, Ermenilerin uzun zamandır cepheden başarı haberleri geçen kamu yayıncılarına inandıklarını ve bunun üzerine gelen anlaşmanın bir şok etkisi yarattığını belirtiyor.
Halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, "Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak." diye konuştu. Durumun "istikrara kavuşmasının ardından" bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu." dedi.
İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin hiçbir ülke tarafından tanınmayan siyasi lideri Arayik Harutyunyan, bu sabah yaptığı açıklamada imzalanan anlaşmanın iptal edilemez ve zorunlu olduğunu söyledi.
Çatışmaların devam etmesi halinde bütün Dağlık Karabağ'ı kaybedeceklerini itiraf eden Harutyunyan, "Ordudaki psikolojik durum kabul edilemezdi" deyip cephe hattına tıbbi yardım götürülemediğini belirtti.