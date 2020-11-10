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Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Toplu mezarlara gömüyorlar

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi ’dan gelen son dakika haberi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış corona virüsün insanlara bulaşmaya başlaması paniğe neden oldu. Mutasyona uğrayan virüsün insanlarda yayılması durumunda bulunan corona virüs aşısını daha az etkili hale getireceği endişesi ile 17 milyon vizonun itlaf edileceği duyurulmuştu. Edibilen son dakika haber göre; corona virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Hepsini öldürüyorlar

Son dakika: Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi 'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü.

Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Hepsini öldürüyorlar

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi 'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.

Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Hepsini öldürüyorlar

Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.

Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Hepsini öldürüyorlar

POTANSİYEL AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR

Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

"DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dâhil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu" dedi.

Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Hepsini öldürüyorlar

"CLUSTER-5 VİRÜS"

Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.

DSÖ acil durumlar programının başkanı Mike Ryan, "'dan vizondan corona virüs bulaşmış bir dizi kişi olduğunu ve virüste bazı genetik değişiklikler olduğu konusunda bilgi aldık. Danimarkalı yetkililer bu bulguların epidemiyolojik ve virolojik önemini araştırıyorlar" dedi.

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Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Toplu mezarlara gömüyorlar
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