Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Toplu mezarlara gömüyorlar

POTANSİYEL AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

"DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dâhil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu" dedi.