Son dakika haberi: Koronavirüsün mutasyona uğraması paniğe yol açtı! Toplu mezarlara gömüyorlar

Son dakika: Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başladığı ve yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü.
Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da vizonlarda rastlanan ve 'Cluster 5' adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.
Ülkede bulunan yaklaşık 17 milyon vizon, virüsle mücadele kapsamında toplu mezarlara gömüldü. Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için vizonların ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıkladı.
POTANSİYEL AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
"DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"
Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dâhil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu" dedi.
"CLUSTER-5 VİRÜS"
Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.
Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.
DSÖ acil durumlar programının başkanı Mike Ryan, "Danimarka'dan vizondan corona virüs bulaşmış bir dizi kişi olduğunu ve virüste bazı genetik değişiklikler olduğu konusunda bilgi aldık. Danimarkalı yetkililer bu bulguların epidemiyolojik ve virolojik önemini araştırıyorlar" dedi.