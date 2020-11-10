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haberi: lideri ülkede sigara içmeyi yasakladı! Kendisinin yasağa uyup uymayacağı...

Dünyadan izole bir yaşam süren 'den gelen haberine göre ülkede sigara yasağı kararı alındı. DHA'nın aktardığı bilgiye göre tiyatro, okul, hastaneler dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. En büyük alışkanlığı sigara içmek olan Kuzey Kore lideri 'un sigara yasağına uyup uymayacağı ilgi konusu oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:21 Son Güncelleme: 10.11.2020 13:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong ülkede sigara içmeyi yasakladı! Kendisinin yasağa uyup uymayacağı...

Kendine has saç traşı, davranışları ve kendi kurallarını dikte ettirmesiyle bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong, ülke genelinde sigara yasağı kararı aldı. Tiyatrolar, okullar, sinemalar ve tüm kamusal alanlarda artık sigara içilemeyecek. Ajanslar tarafından çekilmiş her fotoğrafında eline sigara olan Kim Jong'un bu yasağa uyup uymayacağını ise zaman gösterecek. Son dakika bilgisine göre yasak geçen Çarşamba yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA: KUZEY KORE'DE SİGARA YASAĞI! KİM JONG YASAĞA UYACAK MI?

Kuzey Kore'de çarşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Elinden sigara düşürmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yasaya uyup uymayacağı merak konusu oldu.

Kuzey Kore'de arşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kuzey Kore Merkezî Haber Ajansı'nın (KCNA) verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte ülkede, tiyatro ve sinema salonları, sağlık merkezleri ve kamusal alanda sigara içmenin yasaklandığı aktarıldı.

YASAYA KİM UYACAK MI?

Kuzey Kore'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, erkek nüfusun yüzde 43,9'u sigara içerken, ülkenin lideri Kim Jong-Un'un elinden düşürmediği sigara ile basına verdiği pozlarda sigara içtiğini görmek mümkün. Ülkede ve Güney Kore'de Jong-Un'un yasaya uyup uymaması ise merak konusu oldu.

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Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong ülkede sigara içmeyi yasakladı! Kendisinin yasağa uyup uymayacağı...
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