Son dakika haberi: Kuzey Kore lideri Kim Jong ülkede sigara içmeyi yasakladı! Kendisinin yasağa uyup uymayacağı...

Kuzey Kore'de çarşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Elinden sigara düşürmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yasaya uyup uymayacağı merak konusu oldu.

Kuzey Kore'de arşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kuzey Kore Merkezî Haber Ajansı'nın (KCNA) verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte ülkede, tiyatro ve sinema salonları, sağlık merkezleri ve kamusal alanda sigara içmenin yasaklandığı aktarıldı.