Son dakika haberi | Tarihi zaferin ardından Azerbaycan'da büyük coşku! Paşinyan'a başsağlığı...

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da büyük zafer kazandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki ERmeni işgaline son verildiğini duyurmasının ardından Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. Azerbaycan'da bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zafer kutlamalarını ve son dakika gelişmelerini aktardı.
Son dakika! Ermenistan'ın teslim olması ardından Azerbaycan sokaklarında zafer kutlaması | Video
TARİHİ ZAFERİN ARDINDAN AZERBAYCAN HALKINDAN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Asker annesi, Oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.
Büyük coşkuyla sokaklara dökülen Azerbaycan halkı "Paşinyan'a başsağlığı diliyoruz" dedi.SON DAKİKA HABERİ | Karabağ'da savaş bitti! Zafer Azerbaycan'ın... İşte, cephe hattında son durum Son Dakika Haberleri: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın! Ermenistan'ın yenilgi açıklaması sonrası dünya basını zaferi böyle duyurdu! Son dakika haberi: Azerbaycan'da büyük coşku! Tarihi zafer sonrası sokaklara döküldüler