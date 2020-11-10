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Son dakika haberi | Tarihi zaferin ardından 'da büyük coşku! Paşinyan'a başsağlığı...

, Ermeni işgali altındaki topraklarını işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı zaferi ilan etti ve bugün imzalanan anlaşma ile -Azerbaycan çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu. Aliyev'in zafer ilanını Azerbaycan halkı coşkuyla karşıladı. Hezimeti kabul eden Paşinyan'a başsağlığı mesajları iletildi

Giriş Tarihi: 10.11.2020 12:03 Son Güncelleme: 10.11.2020 12:42 ABONE OL
Son dakika haberi | Tarihi zaferin ardından Azerbaycan'da büyük coşku! Paşinyan'a başsağlığı...

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da büyük zafer kazandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'daki ERmeni işgaline son verildiğini duyurmasının ardından Azerbaycan halkı büyük coşku yaşadı. Azerbaycan'da bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zafer kutlamalarını ve son dakika gelişmelerini aktardı.

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Asker annesi, Oğlu ile gurur duyduğunu ifade ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Büyük coşkuyla sokaklara dökülen Azerbaycan halkı "Paşinyan'a başsağlığı diliyoruz" dedi.

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Son dakika haberi | Tarihi zaferin ardından Azerbaycan'da büyük coşku! Paşinyan'a başsağlığı...
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