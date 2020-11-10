Son Dakika Haberleri: Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın! Ermenistan'ın yenilgi açıklaması sonrası dünya basını zaferi böyle duyurdu!

Azerbaycan'dan son dakika Karabağ zaferi haberi geldi! Azerbaycan'ın kritik Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından Ermenistan, anlaşma imzalamayı kabul etti. Anlaşmanın açıklanmasının ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "anlaşma topraklarımızı daha fazla kan dökülmeden bize verecek" dedi.. Azerbaycan topraklarında bulunan Karabağ'daki tüm askeri operasyonların durduğunu söyledi. Aliyev, "Bugün bu anlaşmayı gururla imzalıyorum! Azerbaycan halkını tebrik ediyorum!" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'daki temas hattı boyunca ve bölgeyi Ermenistan'a bağlayan koridorda konuşlandırılacağını söyledi.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan zaferi! Şuşa'nın kurtarılmasının ardından Ermenistan anlaşmayı kabul etti! | Video
ERMENİSTAN YENİLGİYİ FACEBOOK'TAN DUYURDU
Paşinyan yaptığı açıklamada, "Şahsen ben ve hepimiz için zor, son derece zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile savaşı 01: 00'dan (yerel saat) itibaren durdurma konusunda bir bildirge imzaladım" Dedi. Ermenistan bu bildiriyi, Salı günü erken saatlerde başbakanın Facebook sayfasında yayınlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN 'İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIN KURUTLUŞU YAKINDIR' DEMİŞTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Kocaeli'de yaptığı konuşmada, "Şuşa'nın kurtuluşunun işgal altındaki toprakların kurtuluşunun yakın olduğuna da işaret ettiğini" söylemişti.
ALİYEV'DEN TÜRKİYE VE RUSYA'YA TEŞEKKÜR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.
Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı.
Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı iyi niyetle değil mecburen imzaladığını, imzalamazlarsa Azerbaycan'ın operasyonlarını sürdüreceğini bildiklerini ifade ederek "Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir"
ERMENİSTAN BAŞBAKANI: BAŞKA ŞANSIM YOKTU
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi.
Paşinyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, "Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak." diye konuştu.
Durumun "istikrara kavuşmasının ardından" bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, "Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu." dedi.
Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.
Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.
ZAFER COŞKUYLA KUTLANIYOR
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.
Son Dakika Haberi: Dağlık Karabağ Azerbaycan tarafından kurtarıldı! Karabağ zaferi coşku ile kutlanıyor | Video
Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın "Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.
Peki, Azerbaycan'ın zaferi ve imzalanan anlaşma dünya basınında nasıl yankı buldu? İşte, dünya medyasından manşetler...
CNN International
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ konusunda barış anlaşması imzaladı
New York Times
"Askeri Bir Bozgunla Yüzleşen Ermenistan, Dağlık Karabağ Savaşında Anlaşma İmzalamayı Kabul Etti"
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