Son dakika: Suriye, Doğu Akdeniz, Libya Karabağ! Yine hüsrana uğradı! Macron, Başkan Erdoğan'a karşı tutunamadı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hüsran dosyası kabarıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görevi bırakacak olması ile AB'nin liderliğine soyunmaya kalkan Macron, Türkiye karşıtı söylemlerini artırdı. Türkiye'nin taraf olduğu her cephede karşısına dikilen Macron şu ana kadar hiçbir başarı elde edemedi. Macron, son hezimeti ise dün Ermenistan'ın mağlubiyeti ile tattı.

TERÖRİSTLERİ DESTEKLEDİ

Macron'un Fransa'sı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgede askeri varlık göstermekle kalmadı, Fransız askeri danışmanları Ayn İsa üssünde teröristlere eğitim verdi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı düzenlediği etkili operasyonlarla kısa sürede sonuca ulaşırken, Macron, bu adımlarında başarısızlığa uğrayarak hem bölgede hem de Avrupa'daki etkisinin sınırlı olduğunu gösterdi.

HAFTER'İN YANINDA DURDU

Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter'e bağlı milisler, başta Fransa, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere bazı ülkelerin "gizli" ve "açık" desteğini aldı.

Ankara'nın da desteğiyle Hafter'den kritik noktaları geri alan meşru Libya hükümetine bağlı güçler, Hafter'in ve dolayısıyla Macron'un planlarını suya düşürdü.

DOĞU AKDENİZ'DE DE KAYBEDEN TARAF FRANSA

Emmanuel Macron öncülüğündeki Fransa, benzer kaybı Doğu Akdeniz'de de yaşadı. Paris yönetimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kıta sahanlığı geriliminde Atina'dan yana tavır aldı.

Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından tescillenmesi, Macron'a adeta bir cevap niteliğinde oldu.

KARABAĞ'DA ERMENİSTAN'I KURTARAMADI

Ve Dağlık Karabağ... Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon, Macron'u harekete geçirdi.

Ülkedeki Ermeni lobisinin baskısı karşısında Fransız cumhurbaşkanı, ağır zayiat veren Ermenistan ordusunu kurtarmak için operasyonların durdurulmasını ve müzakerelerin başlamasını istedi. Macron Ermenistan'ın sivil katliamlarını görmezden geldi, açıktan destek verdi. Türkiye'ye de Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü tepki gösterdi. Macron, Ermenistan ile birlikte dün Karabağ'da hezimete uğrayanlar arasında yer aldı.