ABD seçimleri için yeni karar: Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, oyların büyük çoğunluğunu aldı. Ancak seçimlerle ilgili yeni bir karar verildi.

3 EYALETTE SONUÇLAR NETLEŞMEDİ

ABD'deki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

GEORGİA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

20 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.