ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Donal Trump karşısında zafer ilan eden Demokratların adayı Joe Biden'ın ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalı diyalog basına servis edildi. Hava Kuvvetleri gazisi Biden'a, "Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz?" diye sordu.

"SİVİLLERİ ÖLDÜRELİM DİYE BİZİ GÖNDERDİNİZ"

Soru karşısında şaşkına dönen Biden, gazinin yanından ayrılmaya çalıştığı sırada, gazi yüksek sesle Biden'a "Savaş yanlısınız. Arkadaşlarım sizin siyasetiniz yüzünden öldü. Hepsi öldü. Irak ve Afganistan'da kardeşlerim öldü. Sizin için o savaşlarınızda biz savaştık. Sivilleri öldürelim diye bizi gönderdiniz. Sivilleri öldürdük. Bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız" dedi.

ABD'de seçim öncesi Biden ile gazi arasında yaşanan diyalog: Sivilleri öldürdük | Video