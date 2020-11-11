Almanya’da gümrük binasından 6,5 milyon Euro çalındı

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Duisburg kentindeki Emmerich semtinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Kentin ana gümrük binasından 6,5 milyon Euro para çalındı.

PROFESYONELCE PLANLANDI

Polis, soygunun profesyonelce planlandığını belirterek, 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, soyguncular gümrük binasının bodrum katında yer alan kasaya yandaki odanın duvarını matkapla delerek ulaştı.

SONDAJ SESLERİ GELDİ



Tanıklardan alınan ifadelere göre, 1 Kasım Pazar günü sabah 06.00 civarında duvarın ardından önce sondaj sesleri geldi. Saat 10.45 civarında ise, koyu renkli örme şapkalar takan 3 adam, Klever plakalı, sürgülü kapılı beyaz bir minibüse bir şeyler yüklemek için binaya birkaç kez girip çıktı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Tanıklardan biri, suçun işlendiği sırada ana gümrük ofisinin yakınlarında dolaşan şüpheliyi fark ederek fotoğraflarını çekti. Tanığın ifadesine göre, şüpheli daha sonra başka bir arabaya binerek beyaz minibüsle aynı yönde ilerledi. Gümrük idaresi, failleri ihbar eden kişilere 100 bin Euro ödül vereceğini açıkladı.