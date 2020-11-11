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, ve fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

gönderdiği davetiyelerde, 10 Kasım tarihinde One More Thing adında basın lansmanı yapacağını duyurmuştu. Sonunda bu etkinlik gerçekleşti. Apple, bu etkinliğini Mac platformuna ayırdı. Kendi tasarımı olan, ARM tabanlı Apple M1 işlemcisiyle birlikte, M1'den güç alan yeni , ve 'yi tanıttı. Yeni Mac'lerin tanıtımıyla birlikte Apple sitesi de güncellendi. M1 işlemcili MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'nin Türkiye fiyatları da belli oldu. Peki yeni MacBook Air ne kadar? 13 inç'lik MacBook Pro'nun fiyatı nedir? Mac Mini kaç liradan satılıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:13 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:15 ABONE OL
Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

üç ay içinde üç kere basın lansmanı düzenledi. Eylül ayında Apple Watch ve iPad'ler duyuruldu. Ekim ayında da iPhone 12 serisi tanıtıldı. Dün akşam gerçekleşen etkinlikte ise Apple'ın yeni işlemcisi M1 ve M1'den güç alan Mac'ler duyuruldu.

Apple M1, 5 nm ile üretilen ilk işlemci unvanına sahip. 16 milyar transistörü olan M1'de 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığı bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeği M1'de yer alıyor. Bundan sonra yeni Mac'lerin hepsinde M1 işlemcisi kullanılacak.

Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

Tabii ki sadece M1 ile sınırlı kalmadı, M1'den güç alan yeni , ve 'yi de tanıttı. Üç yeni Mac modelinin fiyatı da belli oldu. M1 işlemcili MacBook Air, Macbook Pro ve Mac Mini ne kadar? Kaç liradan satılıyorlar?

Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

MACBOOK AIR

256 GB'lık model: 10,999 TL
512 GB'lık model: 13,699 TL

Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

MACBOOK PRO

256 GB'lık model: 14,299 TL
512 GB'lık model: 16,499 TL

Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

MAC MINI

256 GB'lık model: 7,899 TL
512 GB'lık model: 10,099 TL

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Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?
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