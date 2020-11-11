Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

Apple üç ay içinde üç kere basın lansmanı düzenledi. Eylül ayında Apple Watch ve iPad'ler duyuruldu. Ekim ayında da iPhone 12 serisi tanıtıldı. Dün akşam gerçekleşen etkinlikte ise Apple'ın yeni işlemcisi M1 ve M1'den güç alan Mac'ler duyuruldu.
Apple M1, 5 nm ile üretilen ilk işlemci unvanına sahip. 16 milyar transistörü olan M1'de 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığı bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeği M1'de yer alıyor. Bundan sonra yeni Mac'lerin hepsinde M1 işlemcisi kullanılacak.
Tabii ki Apple sadece M1 ile sınırlı kalmadı, M1'den güç alan yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'yi de tanıttı. Üç yeni Mac modelinin fiyatı da belli oldu. M1 işlemcili MacBook Air, Macbook Pro ve Mac Mini ne kadar? Kaç liradan satılıyorlar?
MACBOOK AIR
256 GB'lık model: 10,999 TL
512 GB'lık model: 13,699 TL
MACBOOK PRO
256 GB'lık model: 14,299 TL
512 GB'lık model: 16,499 TL
MAC MINI
256 GB'lık model: 7,899 TL
512 GB'lık model: 10,099 TL