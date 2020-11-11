Apple MacBook Pro, MacBook Air ve Mac Mini Türkiye fiyatları kaç lira? Fiyatları ne kadar? Özellikleri nedir?

Apple üç ay içinde üç kere basın lansmanı düzenledi. Eylül ayında Apple Watch ve iPad'ler duyuruldu. Ekim ayında da iPhone 12 serisi tanıtıldı. Dün akşam gerçekleşen etkinlikte ise Apple'ın yeni işlemcisi M1 ve M1'den güç alan Mac'ler duyuruldu.

Apple M1, 5 nm ile üretilen ilk işlemci unvanına sahip. 16 milyar transistörü olan M1'de 8 çekirdek ve 4 yüksek hızlı iş parçacığı bulunuyor. Apple'ın açıklamasına göre dünyanın en hızlı CPU çekirdeği M1'de yer alıyor. Bundan sonra yeni Mac'lerin hepsinde M1 işlemcisi kullanılacak.