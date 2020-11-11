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'da son dakika haberi | Azerbaycan sözcüsü açıkladı! gözlem noktasında olacak

'ın zulmü ve işgali altındaki özgürlüğüne kavuşu. Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkesin nasıl denetleneceği sorusu merak edilmeye başladı. Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, Ermenistanile imzalanan Karabağ anlaşmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Abdulleyeva, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. ve  bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:33 Son Güncelleme: 11.11.2020 12:40 ABONE OL
Azerbaycan'da son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı! Türkiye gözlem noktasında olacak

Son dakika haberi | , karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından ateşkes nasıl denetlenecek sorusuna yanıt veren Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. ve bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

Azerbaycan'da son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı! Türkiye gözlem noktasında olacak

savaşı 44 sonra 'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan'ın 30 yıllık Karabağ hasreti biterken, arabuluculuğuyla ateşkes ilan edildi. Azerbaycan sözcüsü Leyla Abdullayeva, bundan sonraki süreci Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Azerbaycan'da son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı! Türkiye gözlem noktasında olacak

"GÖZLEM NOKTALARINDA TÜRKİYE DE OLACAK"

Abdullayeva, ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,"Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde ile birlikte 'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu. Abdullayeva, 'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Azerbaycan'da son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı! Türkiye gözlem noktasında olacak

"ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

DHA'ya konuşan Abdullayeva, 'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

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Azerbaycan'da son dakika haberi | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıkladı! Türkiye gözlem noktasında olacak
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