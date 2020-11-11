Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı

Bahreyn'de Selman olarak atandı

Bahreyn Kralı Hamed bin Halife, Selman bin Hamad bin İsa 'yi olarak atadı.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:57 ABONE OL
Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Kral Hamed, yayımladığı kraliyet kararnamesiyle, 85 yaşında hayatını kaybeden Halife bin Selman Al Halife'nin yerine Veliaht Prens ve Başkomutan Yardımcısı Selman'ı başbakanlığa atadı.

VEFAT ETMİŞTİ

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı unvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin bugün ABD'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu. Başbakan Al Halife'nin vefatı nedeniyle ülkede bir hafta süreyle ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA