Batı medyasında Karabağ bozgunu

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına karşı başlattığı Dağlık Karabağ operasyonundan tarihi bir zaferle çıkmayı başardı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ ve çevresinde çatışmaların sonlanmasına dair bir anlaşma imzaladı. Ermenistan teslim oldu. Anlaşma kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandıracak. Türkiye'nin sahada ve masada desteklediği Azerbaycan'ın zaferi dünya basınında geniş yankı buldu. En başından beri Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamlarını görmezden gelen ve Erivan'ın birçok ateşkesi bozması karşısında üç maymunu oynayan Batı medyası, Karabağ zaferine ise geniş yer ayırmak zorunda kaldı."Askeri bir bozgunla yüzleşen Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşında anlaşma imzalamayı kabul etti" başlığı kullanıldı. Haberde daha önce Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk Grubu'nun birçok girişiminin başarısız olduğu hatırlatıldı."Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ konusunda barış anlaşması imzaladı. Azerbaycan'ın stratejik önemdeki Şuşa'yı geri almasından saatler sonra Ermenistan Başbakanı'ndan 'tarifsiz derecede acı verici' tanımlamasıyla anlaşma açıklaması geldi."BBC: İngiliz yayın kuruluşunun Erivan'dan bildiren muhabiri, "Ermeniler, uzun zamandır cepheden başarı haberleri geçen kamu yayıncılarına inanıyordu. Bunun üzerine gelen anlaşma bir şok etkisi yarattı" bilgisini geçti. Guardian: Haberde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın anlaşma haberinin Ermenileri kızdırdığı kaydedildi.AVRUPA Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşmanın ardından çatışmaların durmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. AB'nin bu yönde birçok kez çağrı yaptığını hatırlatan Stano, "Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntülüyüz" dediDÜNYA basınındaki haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verdiği büyük desteğe geniş yer verildi. CNN International'daki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günkü konuşmasında "Şuşa zaferi, işgal altındaki diğer bölgelerin de kurtarılmasının işareti" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin altını çizdi.ERMENİSTAN'IN Berde başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerinde gerçekleştirdiği kanlı saldırıları görmezden gelen Fransız basını, Dağlık Karabağ anlaşmasında da adeta matem havasına büründü. France 24'teki haberde "Ermeniler, Dağlık Karabağ anlaşmasını tamamıyla kapitülasyon olarak görüyor" yorumu yapıldı. Le Monde gazetesinin internet sitesindeki haberde de "Anlaşma ile Erivan'ın mağlubiyeti tanımlanmış oldu" başlığı kullanıldı.BATI medyasında Azerbaycan'ın zaferine yönelik öne çıkan bir diğer detay Avrupa'nın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkındaki hayal kırıklığı oldu. Fransa merkezli AFP haber ajansında 'Kahramanlıktan vatan hainliğine' başlığı ile Paşinyan'ın kariyeri hatırlatıldı. Haberde Paşinyan'ın 2018'deki gösterilerin ardından bir kahraman olarak göreve geldiği, ancak 6 haftalık çatışmaların ardından şimdi halkı tarafından 'vatan hainliği' ile suçlandığı aktarıldı.