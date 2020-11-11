Brezilya, Çin aşısının denemelerini geçici olarak durdurdu

Dünya geneli: Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti. Virüs nedeniyle 1 milyon 269 bin 319 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 36 milyonu aştı.ABD: Dakota eyaletinde hastanelerde vakalarının yarattığı yoğunluk nedeniyle, virüs bulaşan ancak hastalık belirtisi göstermeyen sağlık çalışanlarının görevlerine devam edeceği bildirildi.Brezilya: İnsanlar üzerinde denenen Çinli Sinavoc Biotech'in "CoronaVac" isimli aşının deneyleri geçici olarak durduruldu.Fransa: Eğitim sendikaları öğretmenleri greve çağırdı.İtalya: Kısıtlamalar olmazsa ayda 10 bin yeni ölüm görülebilir.Avustralya: 3 gündür yerel bulaşma yok.Hindistan: 448 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 127 bin 59'a yükseldi.