Corona virüs aşısından son dakika: BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısını deneyenler konuştu!

Son dakika haberler… ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile çalışan BioNTech şirketinin bulduğu corona virüs aşısının yan etkileri ortaya çıktı. Koronavirüse karşı üretilen aşı bilindiği üzere son günlerde tüm dünyanın gündeminde yerini alırken salgından kurtulabilmek için bu ilaca bir umut ışığı olarak bakılıyordu. Bu corona aşısı denemelerine katılan gönüllüler konuştu. İşte tüm dünyanın konuştuğu Pfizer ve BioNTech imzalı koronavirüs aşısına ilişkin son dakika detayları…
Yüzde 90'dan fazla etkinliği kanıtlanan corona virüs aşısı 43 bini aşkın kişi üzerinde denenmiş ve 3. Faz denemeleri sonrası yüzde 90 oranında olumlu sonuç alındığı tüm dünyaya ilan edilmişti. Gelen bu haberin ardından aşı denemelerinde bulunan gönüllüler koronavirüs aşısına ilişkin hissettikleri yan etkileri paylaştı…
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; denemelere gönüllü olarak katılanlardan bazıları aşının yan etkilerini grip aşısı ile kıyaslarken, bazıları ise "ağır bir akşamdan kalma hissi" ile tanımladı.
ABD'nin Missouri eyaletinden 45 yaşındaki Carrie de denemelerde yer alan isimler arasında... Başağrısı, ateş ve vücudunun her tarafında ağrı yaşadığını beyan eden Carrie, ilk dozun ardından yan etkilerin grip aşısının yan etkilerine benzer olduğunu, ikinci dozun ardından ise daha şiddetlendiğini söyledi.
Teksas Austin'den Glenn Deshields ise BioNTech'in geliştirdiği aşının yan etkilerini "şiddetli bir akşamdan kalma" hissiyle kıyasladı. 44 yaşındaki Deshields, sonrasında doktoru vasıtasıyla antikor testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını, bu nedenle kendisine placebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) verilmediğini anladığını aktardı.
HERHANGİ BİR REAKSİYON HİSSETMEDİ
Kendi bağışıklık reaksiyonun koronavirüs aşısı yapıldığına dair emin olmasını sağladığını belirten Deshields, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaptaki klinik deneyler sırasında yüzde 90'dan fazla etkili olduğuna dair haberden ötürü "çok heyecanlandığını" belirtti
Georgia eyaletine bağlı Roma kentinde Bryan ise kendisine placebo verildiğini düşünüyor. Mühendis olduğu belirtilen 42 yaşındaki Bryan, "Bağışıklıkla ilgili hiçbir reaksiyon hissetmediğini" belirtti. Haberde, Bryan'a geçen ay koronavirüse yakalananın kızının ardından Covid-19 teşhisi koyulduğu da aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet