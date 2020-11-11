Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberleri geldi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz

Gelen son dakika haberine göre yeni bir corona virüs test kiti geliştirildi ve piyasaya sürülmesi çok yakın! Pasteur Enstitüsü ve DiaTropix'in yöneticisi Amadou Sall, geliştirilen yeni corona virüs kitini satın almanın $1 kadar düşük bir maliyete mal olacağını umduğunu söyledi. "Bu, Afrika için önemli olan, toplum düzeyinde her yerde kullanabileceğiniz bir gebelik testi gibi çok basit bir teknolojidir" dedi.

SON DAKİKA: YENİ TEST KİTİ GELİŞTİRİLDİ!

Mologic'e göre bu hızlı test kiti elektrik gerektirmiyor veya laboratuvar analizine ihtiyaç duymuyor.

Bunun yerine, plastik bir üniteye yerleştirilmiş basit bir test şeridinden oluşuyor ve insülini test etmek için kullanılan aletlere çok benzer şekilde parmağa batırarak toplanan küçük bir kan örneğini kullanıyor. Kanda bulunan koronavirüs antikorlarını tespit ediyor ve sonuç, test şeridi üzerinde gösteriliyor.