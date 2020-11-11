Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberleri geldi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz

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virüs test kiti ile ilgili son dakika haberleri geldi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz

Son dakika haberi... virüs test kitleri ile ilgili bugüne kadar birçok iddia ortaya atıldı ve işe yarayıp yaramadığı sorgulandı. Mevcut kitlerden farklı olarak yeni bir kit geliştirme programında sona yaklaşıldığı duyuruldu. Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan bir biyomedikal araştırma merkezi olan Pasteur Enstitüsü, birkaç dakika içinde sonuç verebilen uygun fiyatlı, el tipi bir Covid-19 teşhis test kiti üretmeye yakın olduğunu açıkladı. Enstitü, test kitini oluşturmak için Mart ayından bu yana 'deki Mologic dahil beş araştırma kuruluşuyla ortak çalışan DiaTropix adlı yeni bir girişim yürütüyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:50 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:51 ABONE OL
Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz!

Gelen son dakika haberine göre yeni bir virüs test kiti geliştirildi ve piyasaya sürülmesi çok yakın! Pasteur Enstitüsü ve DiaTropix'in yöneticisi Amadou Sall, geliştirilen yeni corona virüs kitini satın almanın $1 kadar düşük bir maliyete mal olacağını umduğunu söyledi. "Bu, Afrika için önemli olan, toplum düzeyinde her yerde kullanabileceğiniz bir gebelik testi gibi çok basit bir teknolojidir" dedi.

SON DAKİKA: YENİ TEST KİTİ GELİŞTİRİLDİ!

Mologic'e göre bu hızlı test kiti elektrik gerektirmiyor veya laboratuvar analizine ihtiyaç duymuyor.

Bunun yerine, plastik bir üniteye yerleştirilmiş basit bir test şeridinden oluşuyor ve insülini test etmek için kullanılan aletlere çok benzer şekilde parmağa batırarak toplanan küçük bir kan örneğini kullanıyor. Kanda bulunan koronavirüs antikorlarını tespit ediyor ve sonuç, test şeridi üzerinde gösteriliyor.

Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz!

Sall, kitin bir prototipinin, Birleşik Krallık kar amacı gütmeyen Wellcome Trust ve Birleşik Krallık hükümeti gibi bağışçılardan fon toplandıktan sonra Haziran ayında test edildiğini söyledi. Yasal kontroller tamamlandıktan sonra, kurumun planı, kitleri üretmeye ve dağıtmaya başlamak.

Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz!

Sall, Covid-19 hızlı test kitlerinin ilk olarak Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) gibi hükümetler ve sağlık kuruluşları aracılığıyla kıtada satışa sunulacağını söyledi.

Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz!

"İdeal olarak, (kitleri) daha genel halkın kullanımına nasıl sunabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz!

Sall, hedefin Şubat 2021'e kadar 10 ila 15 milyon kit çıkarmak olduğunu söyledi.

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Corona virüs test kiti ile ilgili son dakika haberleri geldi! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz
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