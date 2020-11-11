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’da 35 bin 879 koronavirüs vakası

Yeni tip koronavirüsün merkez üssü olarak anılmaya başlayan Avrupa'da vaka ve ölüm oranlarındaki artış dikkat çekiyor. 'da son 24 saatte 35 bin 879 yeni vaka tespit edildi. Bu rakamlarla birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 865 bin 538’e ulaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:49 ABONE OL
Fransa’da 35 bin 879 koronavirüs vakası

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

SON 24 SAATTE 35 BİN YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 35 bin 879 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 879 bin 538'e ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 42 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte 329 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 42 bin 435'e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 906'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 828 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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Fransa’da 35 bin 879 koronavirüs vakası
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