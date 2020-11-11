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'te camiye "tehlikeli" mektup gönderildi

'in Malmö kentindeki camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi. Malmö'de dün de İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği duyurulmuştu. Olayla ilgili olarak bugün de Emniyet'ten yeni bir açıklama geldi.

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:47 Son Güncelleme: 11.11.2020 17:10 ABONE OL
İsveç'te camiye tehlikeli mektup gönderildi

Malmö Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malmö'nün Elisedal bölgesinde bulunan Mahmood Camisine mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu şüpheli beyaz tozun zararsız olduğu ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

Malmö'de dün de İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği duyurulmuştu.

MEKTUPTAKİ TOZ ZARARSIZ ÇIKTI

Emniyetten bugün yapılan açıklamada, mektup içindeki maddenin beyaz toz olduğunu ve yapılan incelemeler sonucunda tozun zararsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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İsveç'te camiye "tehlikeli" mektup gönderildi
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