Libya’nın kaderi Tunus’ta şekilleniyor

İÇ savaşın hüküm sürdüğü Libya'da istikrarın yeniden sağlanması için taraflar Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta bir araya geldi. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin katıldığı "Libya Siyasi Diyalog Forumu" açılışında, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konuşma yaptı. "Libyalıların kararlılığına güvenerek emin adımlarla ilerlediklerini" kaydeden Williams, "Bu foruma giden yol güllerle kaplı değildi ve bugüne gelmek kolay olmadı" dedi. Kays Said da, "Birleşik Libya'ya odaklanmanızı istiyorum ve Libya'yı bölmeye yer yok. Tek çözümse, Libya halkının tam egemenliğini yeniden kazanması" diye konuştu.