Son Dakika: 15 yaşından küçük çocukları evlerinde saklayıp... Çocuk istismarı şebekesi çökertildi!

Şebeke nasıl çökertildi?

Avustralya polisinin paylaştığı bilgilere göre yıllar süren soruşturma, ABD'li yetkililerin Avustralyalı meslektaşlarına bir Avustralyalı internet kullanıcısı hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Bunun üzerinde Şubat ayında Sydney kentinin kuzeyinde 30 yaşında bir adam 89 ayrı suçlama ile tutuklandı.

Polisler, o dosya ile çocuk istismarı görüntülerinin üretildiği ve paylaşıldığı forumları keşfettiklerini ve bunun üzerine soruşturmayı derinleştirdiklerini aktarıyor.

Polis teşkilatı her gözaltının, polislerin daha fazla suçluya ulaşmasını sağladığını belirtiyor.

Avustralya'da geçen ay da bir başka çocuk istismarı soruşturmasında 44 erkek tutuklanmıştı.