Son Dakika: ABD seçimlerinde flaş itiraf! 'Oy pusulalarının tarihini değiştiriyorlardı' iddiası

ABD seçim sonuçları hala resmi olarak belli olmadı. Küresel medya kuruluşları, yaptıkları projeksiyonlar ile ABD Başkanı'nın Biden olduğunu ilan etti ancak Trump kendisinin seçimi kazandığı konusunda ısrarcı. Son olarak, Pensilvanya'da oyları taşıyan bir kurye, kendisine verilen emirleri itiraf etmişti. Kısa süre sonra verdiği beyanları geri çekti ancak daha sonra federal ajanların kendisini bu iddiaları geri çekmeye zorladığını söyledi.

SON DAKİKA: KURYE İTİRAF ETTİ HEMEN ARDINDAN İTİRAFINI GERİ ALDI

İtirafçı kuryenin ilk iddiası, Başkan Trump'ın federal ve eyalet davaları açarak itiraz ettiği, geçen hafta yapılan seçimlerde suistimal ve usulsüzlük yapıldığıydı.

Erie'de yaşayan Richard Hopkins, kendisine geç postayla gönderilen oy pusulalarını toplamasının emredildiğini açıkladı. Ayrıca bir seçim görevlisinin bu pusulaların tarihlerini değiştirmelerini istediğini iddia etti.

ABD Posta Servisi geçen hafta iddiayı araştırmaya başladı. Gözetim Komitesi Demokratlarının bir tweet'ine göre, Pazartesi günü yaptığı açıklamaları ve usulsüzlüklerle ilgili beyanlarını geri aldı.

Komiteye göre, Hopkins neden sahte beyanı imzaladığını açıklamadı.

BİR VİDEO PAYLAŞARAK, "İLK BEYANIMIN ARKASINDAYIM, ZORLA SUSTURUKDUN" DEDİ

Ancak bir saat içinde internette yayınladığı bir video ile beyannamesindeki ifadesinin yanında durduğunu söyledi ve federal ajanların, seçimde şahit olduğu usulsüzlükler ile ilgili konuşmaması için kendisine baskı yaptığını açıkladı.

TRUMP'TAN OLAYLA İLGİLİ TWEET

ABD Başkanı Trump, yaşanan olay ve kuryenin itirafları ile ilgili bir tweet paylaşarak şunları söyledi:

"Pennsylvania'daki posta işçisi Richard Hopkins, oy pusulası değiştirme iddiasını geri aldı (haber başlığı) - O (Richard Hopkins,) hakikatle, ilk iddiasının arkasında"