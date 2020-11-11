Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: "Savaşın en büyük galibi Türkiye"

Telegraph gazetesinde "Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye" başlıklı analize yer verildi. Ermenistan'ın "aşağılayıcı" barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, "Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'daki 6 haftalık çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı." ifadesi kullanıldı.

"ARADAKİ FARKI TÜRKİYE' YARATTI VE ŞİMDİ SİYASİ MÜKAFATINI ALACAK"

1994'teki ateşkesin ardından taraflar arasında çatışmaların ara sıra alevlendiği, Bakü'nün bu çatışmalarda çok az başarı elde ettiği belirtilen metinde, güçlü Türk siyasi desteği, son teknoloji insansız hava araçları ve deneyimli Türk askeri tavsiyelerinin dengeyi Azerbaycan lehine değiştirdiği vurgulandı.

"Aradaki farkı Türkiye yarattı ve şimdi siyasi mükafatını alacak." yorumu yapılan analizde, Ermenistan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın en büyük mağluplar olduğu kaydedildi.