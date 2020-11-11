Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: "Savaşın en büyük galibi Türkiye"

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Son Dakika: 'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: "Savaşın en büyük galibi "

Son dakika haberi... 'ın Şuşa'yı işgalden kurtulmasının ardından masaya oturmayı kabul etti ve Azerbaycan hem masada hem de sahada kazanarak Karabağ'ı geri aldı. Telegraph gazetesi, Times ve Guardian gazetelerinden Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile ilgili çok çarpıcı başlık ve haberler geldi. İngiliz basınında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaya ilişkin analiz ve haberlerde, 'daki savaşın asıl kazananın olduğu ve 'nın bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği, Batı'nın ise köşeye itildiği değerlendirmesi yapıldı. İşte, Azerbaycan Ermenistan savaşının ardından İngiliz basınının attığı başlıklar...

AA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:17 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:22 ABONE OL
Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

Telegraph gazetesinde "- savaşının en büyük galibi " başlıklı analize yer verildi. Ermenistan'ın "aşağılayıcı" barış anlaşmasını kabul etmekten başka çaresi kalmadığı yorumu yapılan analizde, "Kremlin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 'daki 6 haftalık çatışmayı sona erdiren anlaşmayla Güney Kafkasya'da barışı sağlamış olabilir ancak savaşı Türkiye kazandı." ifadesi kullanıldı.

"ARADAKİ FARKI TÜRKİYE' YARATTI VE ŞİMDİ SİYASİ MÜKAFATINI ALACAK"

1994'teki ateşkesin ardından taraflar arasında çatışmaların ara sıra alevlendiği, Bakü'nün bu çatışmalarda çok az başarı elde ettiği belirtilen metinde, güçlü Türk siyasi desteği, son teknoloji insansız hava araçları ve deneyimli Türk askeri tavsiyelerinin dengeyi Azerbaycan lehine değiştirdiği vurgulandı.

"Aradaki farkı Türkiye yarattı ve şimdi siyasi mükafatını alacak." yorumu yapılan analizde, Ermenistan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın en büyük mağluplar olduğu kaydedildi.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

"RUSYA, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYDU"

Savaşın Rusya'nın Güney Kafkasya'da manevra alanının sınırlı olduğunu da ortaya koyduğu, bölgede istikrarı sağlamak için 'nin desteğine ihtiyaç duyduğu kaydedilen analizde, daha önceki iki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı vurgulandı.

ABD'nin aracılık ettiği ateşkesin daha mürekkebi kurumadan bozulduğu anımsatılan metinde, "Koronavirüs, terörist saldırılar ve ABD'deki başkanlık seçiminin dikkatini dağıttığı Batı, bu eski Sovyet bölgesindeki savaşın önemini gözden kaçırdı." değerlendirmesine yer verildi.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

"TÜRKİYE'NİN GELECEK YILLARDA BÖLGEDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜNÜ SABİT HALE GELDİ"

Times gazetesinin baş köşe yazısında da 'daki savaşın sona ermesinin barışçıl olmadığı, Ermeni göstericilerin bir "teslimiyet" anlamına gelen barış anlaşması haberini protesto etmek için hükümet binalarını bastığı aktarıldı.

"Sonuç, bölge siyasetinde belirleyici rol oynama niyetinin sinyalini veren 'nin lehine kuvvetli müdahalesinin ardından kaçınılmazdı." ifadesine yer verilen yazıda, anlaşmanın, "Güney Kafkasya haritasının kalıcı ve kapsamlı şekilde yeniden çizilmesine giden bir yola işaret ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Metinde, Rusya'nın Ermeniler için her şeyi ortaya koymama kararının, Türkiye'nin gelecek yıllarda bölgedeki belirleyici rolünü sabit kıldığı yorumu yapıldı.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

"GİDEREK KENDİNE DAHA FAZLA GÜVENEN BİR TÜRK VARLIĞI"

Gazetedeki başka bir yazıda da "Rusya, 'ı geleneksel etki alanının parçası olarak görse de 'yakın çevre' olarak adlandırdığı yerde, giderek kendine daha fazla güvenen bir Türk varlığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. , 'ı hem savaş alanında hem de savaş alanı dışında destekleme ahdinde bulundu. Moskova, Türkiye destekli Azerbaycan ile askeri bir çatışmaya pek hevesli değildi." ifadesi kullanıldı.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

"HEM MOSKOVA HEM DE ANKARA BÖLGEDE OTORİTEYİ BELİRLEYEN GÜÇLER"

Guardian gazetesi de konuya ilişkin " barış anlaşması, bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendiriyor" başlıklı habere yer verdi.

Rusya ve 'nin nüfuzunu artırırken Batılı güçlerin bir kenara itildiği değerlendirmesi yapılan haberde, "Analistler, Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkes anlaşması, hem Moskova'yı hem de 'yı Güney Kafkasya'da otoriteyi belirleyen ülkeler olarak güçlendirdiğini belirtiyor." ifadesine yer verildi.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: Savaşının en büyük galibi Türkiye

"Kremlin'e yakın etkili bir siyasi uzman" olarak nitelenen Fyodor Lukyanov'un da 'yi "denklemin önemli bir parçası" olarak değerlendirerek "Minsk Grubu artık yok." dediği aktarıldı.

Ayrıca ile Türkiye sınırındaki Nahçıvan arasında doğrudan koridor açılmasının da Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacağı belirtildi.

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Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ zaferini İngiliz basını böyle gördü: "Savaşın en büyük galibi Türkiye"
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