SON DAKİKA | Corona virüs test kiti ile ilgili flaş gelişme! Bu hızlı test kitinin fiyatı son derece ucuz...

Gelen son dakika haberine göre yeni bir corona virüs test kiti geliştirildi ve piyasaya sürülmesi çok yakın! Pasteur Enstitüsü ve DiaTropix'in yöneticisi Amadou Sall, geliştirilen yeni corona virüs kitini satın almanın $1 kadar düşük bir maliyete mal olacağını umduğunu söyledi. "Bu, Afrika için önemli olan, toplum düzeyinde her yerde kullanabileceğiniz bir gebelik testi gibi çok basit bir teknolojidir" dedi.
SON DAKİKA: YENİ TEST KİTİ GELİŞTİRİLDİ!
Mologic'e göre bu hızlı test kiti elektrik gerektirmiyor veya laboratuvar analizine ihtiyaç duymuyor.
Bunun yerine, plastik bir üniteye yerleştirilmiş basit bir test şeridinden oluşuyor ve insülini test etmek için kullanılan aletlere çok benzer şekilde parmağa batırarak toplanan küçük bir kan örneğini kullanıyor. Kanda bulunan koronavirüs antikorlarını tespit ediyor ve sonuç, test şeridi üzerinde gösteriliyor.
Sall, kitin bir prototipinin, Birleşik Krallık kar amacı gütmeyen Wellcome Trust ve Birleşik Krallık hükümeti gibi bağışçılardan fon toplandıktan sonra Haziran ayında test edildiğini söyledi. Yasal kontroller tamamlandıktan sonra, kurumun planı, kitleri üretmeye ve dağıtmaya başlamak.
Sall, Covid-19 hızlı test kitlerinin ilk olarak Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) gibi hükümetler ve sağlık kuruluşları aracılığıyla kıtada satışa sunulacağını söyledi.
"İdeal olarak, (kitleri) daha genel halkın kullanımına nasıl sunabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Sall, hedefin Şubat 2021'e kadar 10 ila 15 milyon kit çıkarmak olduğunu söyledi.