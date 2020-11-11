Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

Japonya'da yeni bir kuş gribi salgını baş gösterdi. Yapılan resmi açıklamaya göre toplamda 3 farklı çiftlikte kuş gribi vakası görüldüğü ve çok sayıda çiftliğin karantinaya alındığı bildirildi. Japonya, yeni bir kuş gribi salgını sonrasında yaklaşık 46 bin tavuğun itlafının Japonya'nın batı Kagawa vilayetindeki Higashikagawa kentinde bir tavuk çiftliğinde tamamlandığını duyurdu. Kuş gribi virüsünün oldukça patojenik bir türünden olduğu anlaşılan salgın, bu hafta içerisinde tespit edilmişti.

SON DAKİKA: 11 KASIM SABAHI BİR ÇİFTLİK DAHA KARANTİNADA

Geçtiğimiz hafta 2 farklı tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlanan Japonya'da, bugün bir çiftlikte daha salgın görüldü.