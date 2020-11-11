Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

Japonya'da yeni bir kuş gribi salgını baş gösterdi. Yapılan resmi açıklamaya göre toplamda 3 farklı çiftlikte kuş gribi vakası görüldüğü ve çok sayıda çiftliğin karantinaya alındığı bildirildi. Japonya, yeni bir kuş gribi salgını sonrasında yaklaşık 46 bin tavuğun itlafının Japonya'nın batı Kagawa vilayetindeki Higashikagawa kentinde bir tavuk çiftliğinde tamamlandığını duyurdu. Kuş gribi virüsünün oldukça patojenik bir türünden olduğu anlaşılan salgın, bu hafta içerisinde tespit edilmişti.
SON DAKİKA: 11 KASIM SABAHI BİR ÇİFTLİK DAHA KARANTİNADA
Geçtiğimiz hafta 2 farklı tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlanan Japonya'da, bugün bir çiftlikte daha salgın görüldü.
Önceki 2 salgın gibi üçüncü salgının da Kagawa eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, dün çiftlikte tavuk ölümleri yaşanması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Kagawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, son vakaların doğrulandığı Mitoyo şehrindeki çiftlikte bulunan 11 bin kümes hayvanının itlaf edileceğini açıkladı.
Öte yandan söz konusu tesisin, geçen hafta Perşembe günü ilk salgına ev sahipliği yapan çiftliğe yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Bölgede tavuk ve yumurta transferine yönelik uygulanan kısıtlamaların sürdüğü açıklandı.
Son olarak bugün bölgedeki başka bir tesiste daha salgın tespit edildi. Böylece toplu kuş gribi vakalarının sayısı üçe yükselmiş oldu.