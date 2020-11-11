Son Dakika Haber: ABD seçim sonuçları sonrası Trump Beyaz Saray'dan çıkmazsa ne olur?

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yasal itirazlar sonuç vermezse Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kalacak. Trump'ın bu 4 yıllık olağanüstü maratonundan sonra ne yapacağı tartışılmaya başlandı. Televizyon kanalı kuracağından, güçlü bir Cumhuriyetçi siyaset adamı olacağına kadar birçok iddia ortaya atıldı. Cleveland gibi olmayı da seçebileceği iddia ediliyor. Cleveland, Beyaz Saray'dan ayrılan ve dört yıl sonra geri dönen, 1885'te ve ardından 1893'te aralıklar ile göreve gelen tek başkan. Ancak tüm bunların dışında, Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkmayı reddetme ihtimali de var.

Yasal ve barışçıl yollarla yönetimin devredilmesi, ABD demokrasisinin her zaman ayırt edici yönlerinden biri oldu.

Bu nedenle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Joe Biden'ın zaferini kabul etmediğini duyurması, ülkede beklenmedik bir yeni durumun kapısını araladı.

Analistler bu nedenle daha önceden akıllara bile gelmeyecek senaryolara kafa yormaya başladı.