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Son dakika haberleri: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka tespit edildi

Ülkenin bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yeni bir salgın tehdidi ortaya çıktı. 'nın , Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Mitoyo Şehrindeki ticari bir yumurta çiftliğinde ve Kagawa'da bazı çiftliklerde (HPAI) tespit edildiğini doğruladı. Kagawa'da 46 bin tavuğu itlaf edilmesiyle birlikte yaklaşık 330.000 tavuk virüse karşı önlem olarak öldürülmüş oldu. Bu, Ocak 2018'den bu yana ticari tavuk popülasyonunda ilk HPAI tespitini işaret ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:49 Son Güncelleme: 11.11.2020 16:49 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

'da yeni bir salgını baş gösterdi. Yapılan resmi açıklamaya göre toplamda 3 farklı çiftlikte kuş gribi vakası görüldüğü ve çok sayıda çiftliğin karantinaya alındığı bildirildi. Japonya, yeni bir kuş gribi salgını sonrasında yaklaşık 46 bin tavuğun itlafının Japonya'nın batı Kagawa vilayetindeki Higashikagawa kentinde bir tavuk çiftliğinde tamamlandığını duyurdu. Kuş gribi virüsünün oldukça patojenik bir türünden olduğu anlaşılan salgın, bu hafta içerisinde tespit edilmişti.

SON DAKİKA: 11 KASIM SABAHI BİR ÇİFTLİK DAHA KARANTİNADA

Geçtiğimiz hafta 2 farklı tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarına rastlanan Japonya'da, bugün bir çiftlikte daha salgın görüldü.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

Önceki 2 salgın gibi üçüncü salgının da Kagawa eyaletinde görüldüğü ifade edilirken, dün çiftlikte tavuk ölümleri yaşanması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Kagawa eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, son vakaların doğrulandığı Mitoyo şehrindeki çiftlikte bulunan 11 bin kümes hayvanının itlaf edileceğini açıkladı.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

Öte yandan söz konusu tesisin, geçen hafta Perşembe günü ilk salgına ev sahipliği yapan çiftliğe yaklaşık 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Bölgede tavuk ve yumurta transferine yönelik uygulanan kısıtlamaların sürdüğü açıklandı.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

UZUN SÜRE SONRA İLK
2018 Ocak ayından bu yana ilk kez 5 Kasım Perşembe günü 'da salgınına rastlandı. Ardından 8 Kasım Pazar günü, salgının başka bir çiftliğe daha sıçradığı ortaya çıktı.

Son dakika: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka

Son olarak bugün bölgedeki başka bir tesiste daha salgın tespit edildi. Böylece toplu vakalarının sayısı üçe yükselmiş oldu.

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Son dakika haberleri: Corona virüs vaka sayısı artarken bir salgın tehdidi daha! O ülkede üçüncü toplu vaka tespit edildi
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