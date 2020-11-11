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| Kremlin Sözcüsü duyurdu: Türkiye ile işbirliği yapılacak...

haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile konusunda topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:39 Son Güncelleme: 11.11.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika | Kremlin Sözcüsü duyurdu: Türkiye ile işbirliği yapılacak...

Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva da, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

KONTROL MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,"Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, " Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak" dedi.

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Son dakika | Kremlin Sözcüsü duyurdu: Türkiye ile işbirliği yapılacak...
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