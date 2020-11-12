Avrupa’da sosyal medyaya sıkı takip

Avrupa ülkelerinin terörle mücadele kisvesi altında attıkları radikal adımlar sürüyor. Batılı siyasetçiler, özellikle İslam'a karşı nefret söylemini yayarken, diğer taraftan ülkelerinde camiler ve dernekleri kapatıyor, gazetelere sansür uyguluyor veya 10 yaşındaki öğrenci çocuklara bile 'terörist' muamelesi yapıyorlar. Birçok ülkedeki sosyal medya düzenlemelerini "İfade özgürlüğüne" müdahale olarak tepki gösteren Avrupa ülkeleri kendi ülkelerindeki kısıtlamaları ise artırmaya devam ediyor. Son olarak Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda liderleri ve Avrupa Birliği yönetimi, terörle mücadele için Avrupa'da yeni önlemler alma konusunda mutabık kaldı.

Alınacak önlemler arasında internetteki terör propagandası ve nefret söylemlerinin hızlıca kaldırılması, Schengen bölgesinin reformu ve AB sınırlarına giriş çıkışların daha sıkı kontrolü, Avrupa'da imamların eğitilmesi için yeni kurumun oluşturulması gibi başlıklar bulunuyor.



YARIN TOPLANIYORLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada internette terör propagandası ve nefret içerikli paylaşımlarla da mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Gelecek haftalarda internette söz konusu paylaşımların 1 saat içinde kaldırılması için karar alınması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, "İfade özgürlüğü terörü yaymak olarak görülmemeli" dedi. Avrupa Birliği liderleri yarın bir araya gelerek alınacak yeni önlemleri görüşecek.



'İSTİHBARAT BAŞARISIZLIĞI'

Sürekli başka ülkeleri suçlayan Avrupa ülkeleri, kendi zaaflarını ise gündeme getirmiyor. Ancak ABD basını Avrupa'daki istihbarat zafiyetlerini tartışıyor. New York Times ve CNN'deki haberlerde Avrupa devletlerinin internet üzerinden etkilenen ve 'yalnız kurtlar' olarak tanımlananları saptamakta sorunlar yaşadığına dikkat çekildi. Viyana'da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018'de Türkiye'de tutuklanarak iade edildiği ortaya çıkmıştı. CNN'deki "Avrupa terör saldırılarını önleyemiyor" başlıklı haberde aynı saldırganın Viyana'daki eylem öncesinde Slovakya'dan mühimmat almaya çalıştığı ve Slovak yetkililerin durumu Avusturya'ya bildirdiği aktarıldı.