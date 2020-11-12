Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avusturya'da terör saldırganının Müslüman mezarlığına defnedilmesine itiraz

'da terör saldırganının Müslüman mezarlığına defnedilmesine itiraz

’nın başkenti Viyana’da 2 Kasım Pazartesi 4 kişinin ölümüne neden olan teröristin başkentteki Müslüman mezarlığına defnedilmesine mezarlık yönetimi karşı çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 19:43 ABONE OL
Avusturya'da terör saldırganının Müslüman mezarlığına defnedilmesine itiraz

Müslüman Mezarlığı Yöneticisi İbrahim Ali, yerel basına yaptığı açıklamada, masum insanları öldüren bir katilin bütün Müslümanlara zarar verdiğini söyledi.

Ali, mezarlık yönetiminin, teröristin Müslüman mezarlığına defnedilmesine karşı olduğunu, Müslümanların bir katille aynı mezarlıkta bulunmak istemediğini ifade etti.

Kuzey Makedonya asıllı 20 yaşındaki Avusturyalı saldırganın nerede defnedileceği, cenaze namazı kılıp kılınmayacağı henüz bilinmiyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım Pazartesi gerçekleştirilen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avusturya'da terör saldırganının Müslüman mezarlığına defnedilmesine itiraz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA