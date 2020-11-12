Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.
Çavuşoğlu paylaşımında, "Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da flaş açıklamalar: Rus heyetle yarın görüşeceğiz... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü