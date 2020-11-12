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Bakan ABD'nin Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt , ABD'nin Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 16:46 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
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