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’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

’da belediye başkan adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:22 ABONE OL
Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana'nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

CANLI YAYINDA HAYATINI KAYBETTİ

Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ


73 yaşındaki Cyrillo'nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok" denildi.

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Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti
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