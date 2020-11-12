Çocuk istismarlarını görmezden gelmişler

İngiltere Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara İlişkin Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Katolik Kilisesi hakkındaki raporunu yayımladı. Raporda, 1970-2015 yılları arasında Katolik Kilisesi'nin, kendileriyle bağlantılı 900'den fazla kişi hakkında, 3 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduklarına yönelik şikayet aldığı ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğu ve muhtemelen asla bilinemeyeceği belirtildi.

Öte yandan merkezi Avustralya'da bulunan küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı. Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde 16 kişinin, çocuklara cinsel istismar dahil 828 suçlamadan gözaltına alındı. Gough, gözaltına alınanlar arasında çocuk bakımı görevlisi ve futbol antrenörünün yer aldığını, kartelin, ABD, Kanada, Asya, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bağlantıları bulunduğunu bildirdi. Kartelin Avustralya'da 16 aylıktan 15 yaşına kadar 46 kurbanının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.