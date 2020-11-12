Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! BioNTech ve Pfizer'in corona virüs aşısını deneyenler anlattı!

Son dakika haberler… ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile çalışan BioNTech şirketinin bulduğu corona virüs aşısının yan etkileri ortaya çıktı. Koronavirüse karşı üretilen aşı bilindiği üzere son günlerde tüm dünyanın gündeminde yerini alırken salgından kurtulabilmek için bu ilaca bir umut ışığı olarak bakılıyordu. Bu corona aşısı denemelerine katılan gönüllüler konuştu. İşte tüm dünyanın konuştuğu Pfizer ve BioNTech imzalı koronavirüs aşısına ilişkin son dakika detayları…

DÜNYANIN KONUŞTUĞU CORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yüzde 90'dan fazla etkinliği kanıtlanan corona virüs aşısı 43 bini aşkın kişi üzerinde denenmiş ve 3. Faz denemeleri sonrası yüzde 90 oranında olumlu sonuç alındığı tüm dünyaya ilan edilmişti. Gelen bu haberin ardından aşı denemelerinde bulunan gönüllüler koronavirüs aşısına ilişkin hissettikleri yan etkileri paylaştı…