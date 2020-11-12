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Haberler Dünya Haberleri ‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Son derece nadir bulunan mor-pembe Rus elması, 'deki açık artırmada 26.6 milyon dolara (20.1 milyon sterlin) satıldı. Pembe elmasların %99'u 10 karatın altında olduğundan, "" olarak adlandırılan 14,8 karatlık elmas, türünün en büyüğü olarak tarihe geçti. İşte, Rus madencilik şirketi Alrosa'nın koleksiyonunda bulunan ve rekor fiyata satılan büyüleyici elmas hakkında dünyanın konuştuğu haber…

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:34 Son Güncelleme: 12.11.2020 12:00 ABONE OL
‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Dünya, boyu, rengi ve kusursuz iç yapısı ile Cenevre'deki Sotheby's'de inanılmaz bir fiyata satılan elması konuşuyor. Açık artırma ile kıyasıya bir pazarlık ile satılan elması satın alan kişi, teklif sahibinin rıza göstermediği gerekçesiyle açıklanmadı. Dünyada nadir bulunan bu elmasa ismi verildi.

Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.

Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.


‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

REKOR KIRAN RENKLİ TAŞLAR

Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı. 14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.

‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Kasım 2015: Mavi Ay adlı 12,03 karatlık mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 48,4 milyon dolara alındı. Lau, elması yedi yaşındaki kızına aldığını açıkladı ve adını Josephine'in Mavi Ayı olarak değiştirdi.

‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Mayıs 2015: Anonim bir alıcı, Gündoğumu Yakutu adlı 25,59 karatlık taşı 30 milyon dolara satın alarak rekor kırdı. Bu taş, o tarihte elmaslar haricinde satın alınan en pahalı taş oldu.

‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Kasım 2013: Dünyanın en pahalı turuncu elması 35 milyon dolara satıldı. Karat başına en pahalı taş unvanını alan taşın karatı 2,4 milyon dolara denk düşüyor.

‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Kasım 2010: O güne kadar bulunan en büyük pembe elmaslardan biri olarak nitelenen Graff Pink adlı 24,78 karatlık taş, 46,2 milyon dolara satıldı.

‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

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‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…
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