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Hezimetin ardından kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı! Ermeni kanallar konuşmasını sansürledi

'ın 'da elde ettiği tarihi zaferden sonra kayıplara karışan , ortaya çıktı. Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Paşinyan, cephede yaşadıkları büyük bozgunu itiraf ederken "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. dedi. Ermeni televizyon kanalları Paşinyan'ın açıklamalarına yer vermedi

DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 15:11 Son Güncelleme: 12.11.2020 15:19 ABONE OL
Hezimetin ardından kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı! Ermeni kanallar konuşmasını sansürledi

Azerbaycan'ın tarihi zaferinden sonra Ermenistan karıştı. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan ve Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ortaya çıktı.. Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, " Anlaşma metnini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti" ifadesiyle anlaşmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

20 BİN ERMENİ ASKERİ KUŞATMAYA DÜŞECEKTİ

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Eğer anlaşma metinini imzalamasaydım 20 bin Ermeni askeri kuşatmaya düşecekti. Şu anda en önemli konu Karabağ'ın statüsüdür. Artsakh'ın bağımsızlığının tanınması en önemli öncelik olmaya devam ediyor. Bunun için daha ciddi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı.

ERMENİ KANALLARINDAN PAŞİNYAN'A SANSÜR

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

Son dakika haberi: Tarihi hezimet sonrası kayıplara karışmıştı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan hakkında dikkat çeken iddia... Son dakika haberi: Karabağ'ın yeni haritası ortaya çıktı! İki devlet tek zafer; Türkiye ve Azerbaycan'da sevinç gözyaşları...

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Hezimetin ardından kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı! Ermeni kanallar konuşmasını sansürledi
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