Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da flaş açıklamalar: Rus heyetle yarın görüşeceğiz...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan seyahatinin son gününde basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, ateşkesin detaylarını değerlendirdi. Sözlerine Azerbaycan ordusunu tebrik ederek başlayan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkesi bozma girişiminin söz konusu olması halinde bedel ödeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan için TBMM'den tezkere geçebileceğini de ifade etti.

"RUSYA'DAN GELECEK HEYETLE YARIN DETAYLARI ELE ALACAĞIZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından Azerbaycan'daki son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal edilmiş topraklarının geri verilmesi somut bir takvime bağlandı. Kahraman Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Tercih ettiği her çözüm için Azerbaycan'ın yanlarındayız.

Ermenistan daha önce hep ateşkesi bozdu, savaşı isteyen Ermenistan'dı. Ateşkes ve sonrasındaki mutabakatın kalıcı bir barışa vesile olmasını diliyoruz.

Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık. Nihai belge Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında imzalandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'da flaş açıklamalar: "Rus heyetle yarın görüşeceğiz..." | Video

Türkiye, Rusya'nın Azerbaycan-Ermenistan arasında oynadığı rolü önemsiyor. Yarın Rusya'dan gelecek heyetle ortak gözlem merkeziyle detayları ele alacağız. Süreçte Rusya'nın rolü ne ise Türkiye'nin rolü de o olacaktır.

Fransa'nın içinde bulunduğu bu histerik hal objektif olmadığı için. Saygınlığını da yitiriyorlar. Bundan sonra hiçbir ülke haksız Ermenistan'ı desteklemesin.

SORU-CEVAP

Ermenistan ateşkesi bozarsa ne olacak?

Ermenistan biz ateşkesi bozarız derse, daha önce 3 defa ateşkesi bozup bedelini ödediler, yine öderler. Azerbaycan kan dökmeye meraklı değil. Sulh yolu ile çözmeyi çok denedi Azerbaycan. 30 yıldır bir toprağı işgal ediyorsunuz, burada beyinleri yıkıyorsunuz, tabi çıkmak zor olur o zaman. Ya gönüllü şekilde anlaşmaya uyarak çıkacaklar ya da kahraman Azerbaycan ordusu topraklarını geri alacak.

Ateşkesin detaylarına ilişkin malumat verir misiniz?

Rusya'nın rolü ne ise, Türkiye'nin rolü de odur. Ortak çalışma grubu ile esasları belirleyeceğiz. Merkezin amacı ateşkes ihlallerini denetleyecek. Bunu rapor edecek. Gereken ne ise ateşkesi ihlal edene yapılacak. Önemli bir rol üstlenilecek. Rusya ile görüşme sonrası Azerbaycan ile tekrar konuşacağız.

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye, Azerbaycan ordusunun başarısını nasıl değerlendirir?

Azerbaycan halkı ve ordusu ile gurur duyuyoruz. Gücünü tüm dünyaya gösterdi, Türk'ün ne yapabileceğini de gösterdi. Tüm dünyadaki Türklerin özgüvenini yükseltti. Zaferden dolayı tebrik ederiz.

Ermenistan'da yönetim değişikliği ile ateşkesin bozulması söz konusu olabilir mi? Türkiye'nin kaç askeri olacak, yeni bir tezkereye ihtiyaç var mı?

Devlette devamlılık vardır. Anlaşma 3 ülke arasında olmuştur. Geçmişte de bizden önceki yönetimler de farklı ülkeler ile anlaşmalar imzaladı. İhtiyaç duyulduğunda revizeler olur, yönetimler gelip geçicidir ama ülkeler bakidir. Bu Ermenistan'ın tercihi, umarız Ermenistan doğru olanı tercih eder, halkı da bundan faydalanmış olur.

Hangi tedbirler alınacak, ihlaller olursa nerede olacağı, sadece merkez olmayacak, şubeler de olacak. Detaylar yarın belli olacak, paylaşacağız.

Yurt dışına misyon gönderirken, çerçevesi belli olunca bu tezkere Meclis'ten geçer. Daha önce Suriye, Libya'ya barış gücü göndermek için tezkere Meclis'ten geçti. Gazi Meclis'imiz söz konusu Azerbaycan olunca şevk ile destekleyecektir. Böyle düşünüyoruz.

Merkez ve şube kurulacak yerler nasıl belirlenecek?

Biz anlaşmaya ne söyledik, ne koyduk. Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın bize verdiği yerlerde de merkez kurulacak. Bu mesele Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. Spesifik olarak hangi merkezde, hangi şubeler olacağını biz istişare edeceğiz ama toprak sahibi Azerbaycan'a saygı duyarak birlikte sahadaki insanlar, teknik ekipler belirleyeceğiz. Azerbaycan'ın oluru ile olacak.