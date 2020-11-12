Son dakika: ‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Dünya, boyu, rengi ve kusursuz iç yapısı ile Cenevre'deki Sotheby's'de inanılmaz bir fiyata satılan elması konuşuyor. Açık artırma ile kıyasıya bir pazarlık ile satılan elması satın alan kişi, teklif sahibinin rıza göstermediği gerekçesiyle açıklanmadı. Dünyada nadir bulunan bu elmasa Gülün Ruhu ismi verildi.

Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.

Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.



