Son dakika: ‘Gülün Ruhu’ 26 milyon dolara açık artırmada satıldı! Bu elmas dünyada tek…

Dünya, boyu, rengi ve kusursuz iç yapısı ile Cenevre'deki Sotheby's'de inanılmaz bir fiyata satılan elması konuşuyor. Açık artırma ile kıyasıya bir pazarlık ile satılan elması satın alan kişi, teklif sahibinin rıza göstermediği gerekçesiyle açıklanmadı. Dünyada nadir bulunan bu elmasa Gülün Ruhu ismi verildi.
Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.
Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.
REKOR KIRAN RENKLİ TAŞLAR
Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı. 14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.
Kasım 2015: Mavi Ay adlı 12,03 karatlık mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 48,4 milyon dolara alındı. Lau, elması yedi yaşındaki kızına aldığını açıkladı ve adını Josephine'in Mavi Ayı olarak değiştirdi.
Mayıs 2015: Anonim bir alıcı, Gündoğumu Yakutu adlı 25,59 karatlık taşı 30 milyon dolara satın alarak rekor kırdı. Bu taş, o tarihte elmaslar haricinde satın alınan en pahalı taş oldu.
Kasım 2013: Dünyanın en pahalı turuncu elması 35 milyon dolara satıldı. Karat başına en pahalı taş unvanını alan taşın karatı 2,4 milyon dolara denk düşüyor.