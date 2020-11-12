Son Dakika Haberi | Salgında üçüncü dalga: O ülkede corona virüs vaka sayısında endişe verici artış!

Japonya Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü 1.546 yeni Covid-19 vakası ve 10 ölüm duyurdu. Bu rakam, son dalganın zirvesi olan 7 Ağustos'tan bu yana en yüksek günlük enfeksiyon sayısı olarak kayıtlara geçti. Japonya bugüne kadar toplamda 1.864 ölüm dahil 112.423 corona virüs vakası bildirdi. Ancak tüm bu artış tablosuna rağmen, Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklar da hız kazandı. Doktorlar, yaşanan artışın 3. dalga olduğunu duyurdu ve önlem alınması gerektiğini söylediler.
Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında, Tokyo 2020'nin, sporcuların ve Olimpiyat personelinin Japonya'ya vardıklarında 14 günlük karantinadan kaçınabilmelerini sağlamak için Japon hükümeti ile birlikte çalıştığını söyledi.
Amaç, sporcuların ve işçilerin 2021 yazında düzenlenecek Olimpiyatlar öncesinde antrenman yapabilmeleri ve çalışabilmeleri.
Organizasyon komitesine göre, sporcuların Japonya'ya seyahat etmeden önce koronavirüs testine girmek gibi önleyici tedbirleri muhtemelen takip etmesi gerekecek ve organizasyon komitesine göre muhtemelen organizatörlere bir 'antrenman programı' sunmaları gerekecek.
Tokyo 2020 ve Japon hükümeti, yabancı izleyicileri Japonya'ya vardıklarında 14 günlük karantinadan muaf tutmak için Covid-19 önleme protokollerini uygulamayı umuyor, çünkü ziyaretçilere kendi kendine izolasyon kurallarını empoze etmek "imkansız".
ASYA'DA CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA SON DURUM
11 Kasım (dün) itibariyle, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 280 bin 549'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 127 bin 615'e yükselirken; vaka sayısı ise 8 milyon 636 bin 11'e çıktı.
İRAN'DA VAKA SAYISI 703 BİN 288
Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 39 bin 202'ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 703 bin 288'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 505 bin 310 olarak raporlanırken, can kaybı ise 11 bin 432 olarak açıklandı.
BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 423 BİN 620
Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 423 bin 620'ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 6 bin 108 kişi olarak raporlandı.
ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 444 BİN 348
Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 14 bin 761 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 444 bin 348 kişinin enfekte olduğu açıklandı.