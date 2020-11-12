Son Dakika Haberi | Salgında üçüncü dalga: O ülkede corona virüs vaka sayısında endişe verici artış!

Organizasyon komitesine göre, sporcuların Japonya'ya seyahat etmeden önce koronavirüs testine girmek gibi önleyici tedbirleri muhtemelen takip etmesi gerekecek ve organizasyon komitesine göre muhtemelen organizatörlere bir 'antrenman programı' sunmaları gerekecek.

Tokyo 2020 ve Japon hükümeti, yabancı izleyicileri Japonya'ya vardıklarında 14 günlük karantinadan muaf tutmak için Covid-19 önleme protokollerini uygulamayı umuyor, çünkü ziyaretçilere kendi kendine izolasyon kurallarını empoze etmek "imkansız".