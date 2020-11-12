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haberler: ABD Başkanı 'dan hamlesi! O ismi getirecek...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı seçilen 'dan hamlesi geldi. Biden 'A' takımını netleştirmeye başlarken, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getireceğini açıkladı. Uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak. İşte ABD'den gelen ...

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 06:29 Son Güncelleme: 12.11.2020 07:13 ABONE OL
Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim gündemi hala sıcaklığını koruyor. Gelen haberine göre 'a önemli bir ismi atayacak. Biden'ın geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden'ın üst düzey danışmanı olacak. Ron Klain, Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

SON DAKİKA: JOE BİDEN'DAN AÇIKLAMA

, Klain için, ''Uzun yıllar birlikte çalıştığım Ron benim için çok değerli, 2009'da Amerikan ekonomisini tarihimizdeki en kötü krizlerden birinden birlikte kurtardık. 2014'te ise ürkütücü bir kamu sağlığı acil durumunun üstesinden geldik. Böyle bir kriz anında ülkemizi tekrar birleştirirken Özel Kalemi'nde tam da aradığım, Ron'un siyasi yelpazede herkesle çalışma konusundaki derin deneyimi ve kapasitesi.'' değerlelendirmesinde bulundu.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

Ron Klain ise yaptığı açıklamada, ''ABD başkanlığına seçilen Biden'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve bana duyduğu güvenden onur duydum.'' dedi.

Klain, Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

RON KLAİN KİMDİR?

Seçim süreci boyunca Biden'a kıdemli danışmanlık hizmeti veren Klain, Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yaptı.

Klain, 'ın Ebola ile mücadele koordinatörü görevinde de bulundu.

Biden'a 1989-1992 yıllarında Senato Yargı Komitesi'nde başdanışmanlık yapan Klain, 1988 ve 2008 yıllarında başkan adayı olan Biden'ın danışmanlığını üstlendi.

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

Eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore'un da özel kalem müdürü olan Klain, eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile Demokrat başkan adayları Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton'ın seçim kampanyalarında da danışman görevinde bulundu.

Ron Klain, Harvard Üniversitesinde hukuk okudu. Georgetown Üniversitesinde misafir profesör olarak çalışan Klain, evli ve 3 yetişkin çocuk sahibi.

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Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...
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