Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray hamlesi! O ismi getirecek...

Ron Klain ise yaptığı açıklamada, ''ABD başkanlığına seçilen Biden'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve bana duyduğu güvenden onur duydum.'' dedi.

Klain, Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.